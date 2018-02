Die Mischung aus Hardcore-Rollenspiel und Sci-Fi-Shooter, Immortal: Unchained, startet im März in die Closed Alpha. Anmelden kann man sich bereits auf der offiziellen Website. Im Rahmen der Ankündigung haben die Entwickler einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht, den ihr euch über der News anschauen könnt.

Die Alpha findet auf dem PC statt und läuft vom 8. bis zum 12 März. Versprochen werden ein erster Blick auf eine unerbittliche, düstere Welt und brutales und taktisches Gunplay. Außerdem erhofft man sich beim Entwickler natürlich Feedback von den Testern, wie Robin Flodin, CEO von Toadman Interactive, erklärt (via Bluesnews):

"Wir nehmen Spielerfeedback sehr ernst und wir erhoffen uns davon, dass Spiel jetzt in die Hände von Hardcore-RPG-Fans zu geben, dass wir das nötige Feedback erhalten, um einen noch besseren Titel im Hinblick auf den Launch zu entwickeln. Ein Spiel, das Fans des Genres wirklich spielen wollen."

Dark Souls als Shooter

Trotz des Fokus auf Fernkampf, wurde Immortal schon bei seiner Ankündigung mit Dark Souls verglichen. Es setzt zwar ähnlich wie The Surge auf ein Sci-Fi-Setting, verspricht wie das Vorbild aber eine raue Welt und fordernde Kämpfe, darunter auch knackige Bossfights. Wir sollen Gegner dabei auch entwaffnen oder verlangsamen können.

Während Dark Souls seine Lore eher in der Welt versteckt, wird Immortal aber eine richtige Story bieten. Für die sorgen Autoren, die an The Witcher 1 und Battlefield 1 beteiligt waren. Mehr zum Titel lest ihr in unserer Spielvorstellung.

