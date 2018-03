Immortal: Unchained ist wie The Surge eine Art Sci-Fi-Version von Dark Souls und könnte damit für alle Hardcore-RPG-Fans interessant sein. Austesten kann man das actionreiche Endzeit-Rollenspiel aktuell im Rahmen der Closed Alpha. Die läuft vom 8. März bis zum 12. März um 16 Uhr unserer Zeit.

Die Keys wurden seit dem 8. März verteilt, man kann sich jetzt aber immer noch auf der offiziellen Website für einen Zugang registrieren. Es wird zwar nicht jeder teilnehmen können, das Team will im Verlauf der Alpha aber zusätzliche Keys zur Verfügung stellen. Die Entwickler weisen daraufhin, dass es sich um eine frühe Version handelt, die natürlich technisch noch nicht ausgereift ist. Der Launch soll etwa Mitte des Jahres 2018 erfolgen.

Das steckt in der Alpha drin

Die eigenen Eindrücke aus der Alpha kann man im Feedback-Thread für die Entwickler niederschreiben. Ein FAQ erklärt alle Details zur Alpha: Enthalten sind zwei Gebiete, die »Hidden Vaults« mit der Tutorial-Mission und die Eiswelt Arden, in der man die »Scar of the Abyss« erkunden kann. Die Alpha ist offline spielbar und der eigene Fortschritt lässt sich nicht ins fertige Spiel übernehmen - bis zum Release soll sich noch einiges ändern.

Im fertigen Spiel soll man seinen Charakter umfassend anpassen können, in der Alpha-Version ist das aber noch nicht der Fall. Außerdem handelt es sich bei Immortal: Unchained um ein Singleplayer-Spiel, später soll es aber auch Leaderboards geben, über die man sich mit anderen Spielern messen kann. Streams der aktuellen Fassung sind erlaubt.

Systemvoraussetzungen für die Alpha

Minimum:



Betriebssystem: Windows 7 64-bit, Windows 8/8.1 64-bit, Windows 10 64-bit (32-bit wird nicht unterstützt aktuell)

Windows 7 64-bit, Windows 8/8.1 64-bit, Windows 10 64-bit (32-bit wird nicht unterstützt aktuell) Prozessor: Intel Core2 Quad Q9500 oder AMD Phenom II X4 940

Intel Core2 Quad Q9500 oder AMD Phenom II X4 940 Arbeitsspeicher: 6 GB RAM

6 GB RAM Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 460 oder AMD Radeon HD 5770

NVIDIA GeForce GTX 460 oder AMD Radeon HD 5770 DirectX: Version 11

Version 11 Festplatte: 6 GB freier Speicherplatz

Die Alpha ist zwar nur auf dem PC verfügbar, erscheinen soll der Titel aber auch für PS4 und Xbox One. Im Spiel erwarten uns harte Bosskämpfe, in denen wir auch mit Fernkampfwaffen antreten können. Als »Unchained« verfügen wir zudem über besondere Kräfte, mit denen wir das Ende der Welt verhindern sollen. Ohne Gedächtnis machen wir uns auf eine Reise durch lebensfeindliche Umgebungen, wobei uns unser Weg und die Charaktere, die wir treffen, mehr über unsere Figur verraten sollen. An der Geschichte sind ehemalige Autoren von The Witcher und Battlefield 1 beteiligt.