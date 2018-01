Regisseur Steven Spielberg und sein Hauptdarsteller Harrison Ford werden künftig einen weiteren Indiana Jones-Film zusammen drehen. Ein Kinostart steht bereits für Sommer 2020 fest. Nun bestätigt Spielberg, dass er im Laufe des nächsten Jahres mit den Filmarbeiten beginnen möchte.

Indiana Jones wird Steven Spielbergs nächster Film

Doch zuvor ist der vielbeschäftigte Filmemacher mit der Fertigstellung seines aktuellen Films Ready Player One beschäftigt, der im März in die Kinos kommt. Gleichzeitig arbeitet der 71-Jährige bereits an der Neuverfilmung des Broadway-Musicals »West Side Story von Leonard Bernstein, berichtet The Hollywood Reporter. Danach möchte sich Steven Spielberg Indiana Jones 5 widmen.

Drehbuch von David Koepp bereits in Arbeit

Auch wenn Spielberg derzeit noch mit anderen Filmprojekten alle Hände voll zu tun hat, arbeitet sein Team bereits an der Umsetzung für das neue Indy-Abenteuer. So schreibt David Koepp (Jurassic Park) aktuell an einer ersten Drehbuchfassung zu Indiana Jones 5.

Im Herbst letzten Jahres gab Koepp noch ein kurzes Update zum Stand der Produktion und bestätigte, dass die Arbeiten am Drehbuch gut voran gehen. Über die Handlung wollte er noch nichts verraten, stellte aber klar, dass es kein Wiedersehen mit Shia LaBeouf als Indys Sohn Mutt Williams/Henry Jones III aus dem vierten Teil Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels (2008) geben wird.

Indy meldet sich 2020 im Kino zurück

Disney und Lucasfilm kündigen Indiana Jones 5 für den 16. Juli 2020 in den deutschen Kinos an, ein US-Start ist wenige Tage zuvor für den 10. Juli 2020 vorgesehen.

Übrigens wird zu diesem Zeitpunkt Indy-Darsteller Harrison Ford als Peitsche schwingender Abenteurer und Archäologe bereits 78 Jahre alt sein.