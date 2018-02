James Bond - Christopher Nolan steht als Regisseur nicht zur Verfügung

Ein neuer Bond-Film ist in Arbeit und soll nächstes Jahr in die Kinos kommen. Viel mehr ist bisher noch immer nicht über das neue 007-Abenteuer bekannt. Inzwischen konnte wenigstens bestätigt werden: Daniel Craig kehrt als James Bond zurück, nach seinen bisherigen Einsätzen in Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) und zuletzt Spectre (2015).

25. Bond-Film: Suche nach einem Regisseur

Währenddessen geht die Suche nach einem Regisseur für den 25. Bond-Film weiter. Ein heißer Kandidat ist jedoch nicht mehr dabei: Regisseur Christopher Nolan. Der Filmemacher ist bekannt für seine erfolgreiche Batman-Trilogie Dark Knight, den Sci-Fi-Thriller Inception und zuletzt den Kriegsfilm Dunkirk.

Doch den nächsten Bond-Film möchte er nicht drehen. In einem Radio-Interview mit BBC Radio 4 bekräftigt Nolan, dass er für den neuen Bond-Film als Regisseur nicht zur Verfügung steht. Gleichzeitig findet er lobende Worte für Regisseur Sam Mendes und dessen beiden letzten Bond-Filme Skyfall und Spectre.

Christopher Nolan würde gerne mal einen Bond-Film drehen

Trotz der Absage möchte Christopher Nolan dennoch gerne einmal einen Bond-Film drehen, bekräftigt er in dem Radio-Interview. Schließlich habe es in der Vergangenheit wohl schon mehrfach Gespräche mit Barbara Broccoli und Michael G. Wilson, dem Produktionsteam der erfolgreichen und beliebten Filmreihe, gegeben. So stand Nolan des Öfteren, wie jetzt auch wieder, weit oben auf der Wunschliste des Studios MGM.

Im letzten Jahr wurden noch weitere mögliche Kandidaten für die Regie ins Gespräch gebracht, wie etwa Denis Villeneuve (Blade Runner 2049), David Mackenzie (Hell or High Water), Edgar Wright (Baby Driver) oder Yann Demange (71 - Hinter feindlichen Linien).

James Bond 007: Spectre - Bilder zum Kinofilm ansehen

Kinostart im November 2019

Wer den neuen Bond-Film drehen wird, dürfte sich schon bald entscheiden. Schließlich sollen noch in diesem Jahr die Dreharbeiten stattfinden. Für das Drehbuch zeichnen erneut die beiden Bond-Autoren Robert Wade und Neil Purvis verantwortlich.

Ein Release-Termin für den 25. Bond-Film ist bereits für den 8. November 2019 in den US-Kinos angekündigt. Zeitgleich wird auch ein europäischer Start erwartet.