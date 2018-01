John Wick - Serie zum Filmhit mit Keanu Reeves offiziell bestätigt

Fans des Action-Krachers John Wick dürfen sich nicht nur auf einen dritten Kinofilm mit Keanu Reeves als Ex-Auftragskiller freuen, auch eine passende TV-Serie zur Filmreihe ist auf dem Weg.

Bereits im vergangenen Sommer sprach Regisseur Chad Stahelski erstmals über eine geplante Prequel-Serie. Jetzt kommt die offizielle Bestätigung des US-Senders Starz: Die neue Serie namens Continental aus der Welt von John Wick ist in Arbeit.

Prequel-Serie: Keanu Reeves erhält Cameo-Auftritt

Die Serie dreht sich laut dem Titel Continental um das weltweite Netz von Hotels, in dem die Auftragskiller ihre Geschäftsbeziehungen pflegen. Dabei stellt die Serie vor allem die gut organisierten Strukturen der Continental-Hotels. Auch steht nicht eine einzelne Person im Fokus, sondern vielmehr die unterschiedlichsten Charaktere.

Keanu Reeves soll als John Wick auch in der Serie einen Auftritt haben, jedoch nur in einer Gastrolle. Nähere Details dazu wollte man aber noch nicht verraten.

Keanu Reeves produziert die Serie

Während Regisseur Chad Stahelski die Auftaktfolge der ersten Staffel selbst in Szene setzen wird, zeigt sich Showrunner Chris Collins (Sons of Anarchy, The Wire, The Man in the High Castle) für die Serie verantwortlich.

Die Produktion der Serie übernimmt das Team der Filmreihe mit Regisseur Chad Stahelski und David Leitch, Drehbuchautor Derek Kolstad bis hin zum Hauptdarsteller Keanu Reeves und Produzent Basil Iwanyk.

John Wick 3 kommt 2019

Wann die neue Serie auf dem US-Sender Starz an den Start geht, steht noch aus. Hoffen wir, dass es noch vor dem Starttermin von John Wick 3 mit Keanu Reeves sein wird. Der Actionfilm ist erst für den 23. Mai 2019 in den Kinos angekündigt.