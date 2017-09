Das kostenlose F2P-Fightinggame Killer Instinct ist bisher nur auf Xbox One und im Windows 10 Store verfügbar. Vor einigen Wochen kündigte Microsoft an, dass der Titel noch »irgendwann später« in diesem Jahr auch auf Steam erscheinen wird. Noch ist die Version oder ein Release-Datum nicht konkretisiert worden, aber zumindest hat Community Manager Rukari Austin im KI-Forum offiziell bestätigt, dass auch die Steam-Version Crossplay mit der Xbox-One- und Win10-Version anbieten wird.

Im Forum schreibt er dazu (Original-Zitat):

"When you download the latest Killer Instinct Content Update, if you haven’t done so already, you’ll undoubtedly notice something peculiar, so we wanted to give you a heads up at what’s to come before you spotted it in the wild. Tucked away in this CU is a switch that will enable certain feature you’ve all been clamoring for, and that feature is indeed cross-play!"