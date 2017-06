Life is Strange: Before the Storm - Erstes Gameplay zum Adventure-Prequel

Am 31. August 2017 geht es weiter mit Life Is Strange. Also streng genommen geht es zurück, denn das Prequel spielt vor den Geschehnissen des preisgekrönten Episoden-Adventures. Auch Before the Storm erscheint in drei Folgen - die erste wie erwähnt Ende August.

Im Gameplay-Trailer sieht man, dass das Geschehen aus Chloes Sicht stattfindet - der besten Freundin der ehemaligen Hauptperson Max. Ob das Ganze spielerisch dem Zeitreisekonzept des ursprünglichen Life Is Strange treu bleibt, steht aktuell noch in den Sternen. Genau wie weitere Details zur Story. Aber wir halten Sie auf dem Laufenden.