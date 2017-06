Life is Strange: Before the Storm - Systemanforderungen deutlich angezogen

Zwar erscheint das Adventure Life is Strange: Before the Storm erst am 31. August 2017. Doch der Publisher Square Enix hat bereits jetzt die offiziellen Systemanforderungen der PC-Version bekannt gegeben - und sorgt damit für eine kleine Überraschung.

Denn der Hardware-Hunger von Life is Strange: Before the Storm ist deutlich größer als noch beim ersten Life is Strange. Das macht sich vor allem beim Prozessor und der Grafikkarte bemerkbar: Um das neue Adventure spielen zu können, benötigen Sie mindestens einen Intel Core i3-2100 mit 3,1 GHz oder einen AMD Phenom X4 945 mit 3,0 GHz.

Bei der Grafikkarte sollte es Minimum eine AMD Radeon R7 250 oder eine Nvidia Geforce GTX 650 sein - jeweils mit zwei Gigabyte Videospeicher. Zudem ist ein 64-bit-Betriebssystem die Voraussetzung, um überhaupt loslegen zu können.

Engine verlangt ihren Tribut

Der größere Hardware-Hunger lässt sich vor allem mit der neuen Engine erklären, die bei Life is Strange: Before the Storm zum Einsatz kommt. Sie soll unter anderem für geschmeidigere Animationen sowie eine allgemeine hübschere Grafik sorgen. Hier die Anforderungen in der Übersicht:

Minimale Systemanforderungen

Windows 7 (64-bit)

Intel Core i3-2100 (3,1 GHz) oder AMD Phenom X4 945 (3,0 GHz)

3 GByte Arbeitsspeicher

AMD Radeon R7 250 (2 GByte) oder NVIDIA Geforce GTX 650 (2 GByte)

DirectX 11

14 GByte verfügbarer Festplattenplatz

Empfohlene Systemanforderungen

Windows 10 (64-bit)

Intel Core i3-6100 (3,7 GHz) oder AMD Athlon X4 845 (3,5 GHz)

6 GByte Arbeitsspeicher

Grafik: AMD Radeon RX 460 (4 GByte) oder NVIDIA Geforce 1050 (4 GByte)

DirectX 11

14 GByte verfügbarer Festplattenplatz

