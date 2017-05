Wir wollen natürlich Mass Effect: Andromeda nicht spoilern, deshalb fassen wir uns möglichst vage: Irgendwann im Spiel gab es einen recht klaren Hinweis auf die Quarianer und ihre Arche, die es aus unbekannten Gründen nicht auf die Nexus geschafft hat. Unsere Vermutung war, dass die beliebte Alien-Rasse Stoff für einen DLC bieten könnte. Nun ist ein weiterer Hinweis auf diese Möglichkeit aufgetaucht.

Der Multiplayer von Andromeda erhält über die Apex-Missionen regelmäßig kostenlose neue Ziele, die wir im Koop gegen Gegnerhorden spielen können. Der neuste Auftrag führt uns in ein Remnant-Observatorium, in dem wir über eine Übertragung Informationen zur Quarianer-Arche abfangen können. Die lautet wie folgt:

"... versuchen, das Signal zu verstärken. Unbekannt ob... Die Technik scheint zu helfen, obwohl wir das nicht wissen... zurück zur Keelah Si'yah... Weg nach Hause."

Noch mehr alte Bekannte

Keelah Si'yah ist der Name der Quarianer-Arche, auf die sich der Funkspruch zu beziehen scheint. Inhaltlich gibt das nicht viel her, außer dass die Arche offenbar auf Schwierigkeiten gestoßen ist. Auf der Arche sind auch andere altbekannte Rassen wie Drell, Hanar, Elcor oder Volus beherbergt. Vielleicht können wir uns in Andromeda demnächst also über ein Wiedersehen freuen.

Unklar ist allerdings, ob die Quarianer tatsächlich einen Singleplayer-DLC bekommen oder sie vielleicht nur im Multiplayer spielbar werden. Auch die Zukunft der Mass-Effect-Reihe ist ungewiss, während vor kurzem ein neues Dragon Age angekündigt wurde, liegt die Entwicklung bei EA dazu derzeit auf Eis.

