Master X Master - MOBA wird nach nur sieben Monaten eingestellt

»Wir haben es versäumt, uns mit den Spielern zu verknüpfen«, heißt es in der offiziellen Mitteilung der Entwickler von Master X Master. Am 31. Januar werden sie als Konsequenz den Spielbetrieb einstellen. Master X Master war erst im vergangenen Juni erschienen. Nach nur sieben Monaten ist das Free2Play-Spiel also schon am Ende.

Diese Entscheidung ist den Entwicklern nicht leicht gefallen, aber der erhoffte Erfolg blieb aus. Der Versuch eine eigene Nische unter den MOBA-Spielen zu schaffen, habe nicht genug Spieler angesprochen. Die Mischung aus MOBA, Arena-Brawler und Top-Down-Shooter hat letztendlich also nicht funktioniert.

Im Test: Master X Master - Ein Genre-Buffet mit allem

Aus geschäftlicher Sicht gäbe es daher keine andere Möglichkeit mehr, als das Projekt zu beenden. Andere Optionen seien nicht tragfähig gewesen. Bis zum Ende von Master X Master wurden einige Änderungen am Spiel vorgenommen:

Alle Spieler erhalten 500.000 X-Coin um alle Inhalte freischalten zu können

Der von der Community entworfene Lua-Skin ist für alle Spieler für 1 X-Coin erhältlich

Echtgeld-Käufe im MXM-Store sind ab sofort deaktiviert

Alle Spiel-Modi sind aktiviert und sind jederzeit verfügbar

Alle getätigten Käufe zwischen dem 30. August und dem 16. November werden zurückerstattet. Dies geschieht auf demselben Weg, auf dem die Bezahlung erfolgte, sofern das möglich ist. Die Rückerstattung geschieht automatisch in den nächsten 7 bis 14 Tagen. Wer diesbezüglich Fragen hat oder auf Probleme stößt, kann sich beim MXM-Support melden.

Die Entwickler von Master X Master bedanken sich abschließend bei der gesamten Community: