Sony entwickelt einen neuen Men in Black-Film nach der erfolgreichen Trilogie. Jedoch ist kein Sequel zu den Filmen mit Will Smith geplant. Vielmehr soll ein Spin-off mit einer neuen Generation von MiB-Agenten die beliebte Filmreihe wiederbeleben.

Erst vor wenigen Tagen wurde Thor-Star Chris Hemsworth für eine der Hauptrollen bestätigt. Nun erhält er Unterstützung von niemand geringeres als seiner Kollegin Tessa Thompson aus Thor 3. Das Zusammenspiel der beiden hat dem Filmstudio Sony wohl so gut gefallen, dass sie künftig wieder gemeinsam vor der Kamera stehen werden - für eine weitere Marvel Comic-Verfilmung.

Neues MiB-Team mit Chris Hemsworth & Tessa Thompson

Als neue MiB-Agenten tauschen Chris Hemsworth und Tessa Thompson ihre Waffen gegen einen Neuralisator aus und werden stilecht im schwarzen Anzug und mit Sonnenbrille - wie schon Will Smith und Tommy Lee Jones zuvor - die Bevölkerung vor der Wahrheit im Unklaren lassen, dass Aliens unter uns auf der Erde leben.

Wer sonst noch zur Besetzung gehören wird, dürfte sich in Kürze entscheiden. Gerüchten nach soll das neue MiB-Team aus einem Mann, einer Frau und einem älteren Herren bestehen. Über die Handlung der Science-Fiction-Komödie wird noch nichts verraten.

Das Drehbuch schreiben Matt Holloway und Art Marcum (Iron Man). Die Regie führt den noch namenlosen MiB-Film führt F. Gary Gray (Fast & Furious 8). Hinter der Produktion stehen mit Walter F. Parkes und Laurie MacDonald die Macher der populären MiB-Trilogie, an der Seite von Steven Spielberg als ausführendem Produzenten.

Kinostart im Juni 2019

Die Dreharbeiten soll noch in diesem Sommer an den Start gehen. Inzwischen steht auch ein konkreter Kinostarttermin fest. So kündigt Sony den neuen MiB-Film für den 13. Juni 2019 in den deutschen Kinos an. US-Kinostart ist für den 14. Juni geplant.