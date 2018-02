Metal Gear Survive ist seit dem 22. Februar für PC, PS4 und Xbox One verfügbar. Mittlerweile sind auch weltweit erste Wertungen online, von denen wir die wichtigsten hier auflisten. Dabei zeigt sich schnell: Metal Gear Survive ist kein Totalausfall, aber eben ein durch und durch mittelmäßiges Metal Gear.

Das Koop-Survival-Spiel weicht in Handlung und Spielmechanik stark von dem ab, was Fans von der Reihe kennen. Deshalb wurde das Spin-Off von Anfang an kontrovers aufgenommen. Hinzu kommt, dass es sich um das erste Metal Gear handelt, das bei Konami ohne Serienschöpfer Hideo Kojima entwickelt wird. Hier hätte man sich vielleicht einen Gefallen getan, indem man auf den Markennamen verzichtet.

Das blieb beim Launch aber nicht das einzige Problem: Survive machte durch freche Mikrotransaktionen von sich reden, wie wir berichteten. Über die kann man weitere Speicherslots erwerben - für saftige zehn Euro. Für die Serverprobleme zu Release bietet Konami immerhin eine Entschädigung in Form von Ingame-Währung an.

Kollege Tobias Veltin von der GamePro hat im Test durchaus freundliche Worte für das neue Metal Gear, weist aber auch auf seine Schwächen hin. So sei es einfach zu speziell, um es guten Gewissens jedem empfehlen zu können.

Auch die Kollegen von PCGamer sehen Potenzial im Spiel. Für sie macht es das aber selbst zunichte.

IGN kritisiert derweil vor allem die Monotonie im Spiel, erkennt aber an, dass die Spielmechaniken für Survival-Fans und Completionisten durchaus einen Reiz haben.

"So much of Metal Gear Survive is repeating the same thing over and over again in single- and multiplayer. Defending the same points from the same zombies. Exploring the same zones for the same materials. Mining the same resources for the same small amounts of gear. But after learning the ropes and learning to set your own personal goals within that loop, there's an odd comfort in the formula, and I can see myself returning to expand my end-game base out of my own completionist urges. Survive might not compare well to the tactical espionage action that's defined the Metal Gear series we know and love, but its oddly hit-or-miss combo of some solid old ideas and some clumsy new ones has at least some appeal."