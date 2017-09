Torn Banner Studios hatten mal so eine tolle Erfolgsgeschichte zu erzählen. Ihr Mittelalter-Kampfsimulator Chivalry: Medieval Warfare konnte sich in die Herzen zahlloser Multiplayer-Fans emporkämpfen, mauserte sich zu einem echten Nischen-Hit und begeisterte in seinem besten Moment 25.000 Steam-Spieler gleichzeitig. Für ein Indie-Spiel, das noch vor dem ganzen Kickstarter-Boom ins Leben gerufen wurde, eine beachtliche Leistung. Beim Quasi-Nachfolger Mirage: Arcane Warfare lief es genau anders herum - und deshalb wird es heute, am 6. September, für 24 Stunden bei Steam verschenkt.

Die besten Schwertkampf-Spiele: Chivalry gehört ganz sicher dazu

Mit einem All-Time-Peak von gerade mal 800 Spielern und einem aktuellen 24-Stunden-Rekord von 8 Spielern ist Mirage toter als Friedrich Barbarossa und Merlin zusammen. Schon in der Beta konnte der Titel die Fans nicht begeistern, das ganze Szenario ließ Spieler kalt. Das wissen auch die Entwickler, und deshalb wollen sie Mirage einen letzten Schubser geben:

"Unsere Verkaufszahlen bei Release waren schlecht. Das nervt, und wir sind uns dessen bewusst. Uns tun vor allem die Spieler leid, die dem Titel die Treue hielten, Mirage gekauft haben und jetzt keine Mitspieler finden. Wir wollen einfach, dass die Leute da draußen unser Spiel spielen, schließlich haben wir Jahre an Arbeit reingesteckt."

Das Zitat stammt aus der offiziellen Ankündigung der Verschenk-Aktion bei Steam. Wer Mirage seiner Steam-Bibliothek im kostenlosen Zeitfenster hinzufügt, behält das Ding für immer in der eigenen Datenbank. Die Aktion startet voraussichtlich heute nachmittag um 17 Uhr. Danach erfährt Mirage eine dauerhafte Preissenkung auf 10 Euro.