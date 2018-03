Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass die Stardew-Valley-Mitentwickler Chucklefish mit Spellbound das nächste niedliche Rollenspiel in der Mache haben. Jetzt versucht sich das Unternehmen weiter als Publisher, indem es bei Ominux Games' Kickstarter-Erfolg Starmancer einsteigt.

