Outrider - Amazon dreht Western-Serie mit Arnold Schwarzenegger

Während Amazon eine neue Conan der Barbar-Serie entwickelt, möchte der ehemalige Conan-Darsteller Arnold Schwarzenegger künftig erstmals in einem Western mitspielen. Unter dem Titel Outrider kündigt Amazon eine neue Western-Serie für nächstes Jahr an, berichtet Deadline.

Darin nimmt der Ex-Gouverneur von Kalifornien als Federal Marshall auf der Jagd nach einem Banditen das Gesetz in die eigenen Hände. Für den 70-jährigen Arnold Schwarzenegger (Terminator, The Last Stand) ist das die erste Hauptrolle in einer TV-Serie im Laufe seiner beeindruckenden Schauspielkarriere.

Western-Serie Outrider mit Arnold Schwarzenegger

Die Serie Outrider spielt Ende des 19. Jahrhunderts und folgt einem jungen Deputy Sheriff, der für einen grausamen Richter einen legendären Banditen dingfest machen soll. Bei seiner Suche nach dem Outlaw wird er von einem rücksichtslosen Federal Marshall (gespielt von Arnold Schwarzenegger) begleitet, der sich bestens in der Wildnis auskennt. Im Laufe der Geschichte verschwimmen die Grenzen zwischen Gut und Böse und versprechen einige überraschende Wendungen.

Schwarzenegger wird gemeinsam mit Mace Neufeld (Das Kartell) die Western-Serie produzieren, der sich auch für die neue Amazon-Serie Tom Clancy's Jack Ryan verantwortlich zeigt. Das Drehbuch schreibt Trey Callaway (CSI: NY). Eine weitere Besetzung ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Neuer Terminator-Film mit Arnie in Arbeit

Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger, der nach seiner politischen Karriere erfolgreich wieder als Schauspieler tätig ist, wird als nächstes in einem neuen Terminator-Film von Regisseur James Cameron in seine Paraderolle zurückkehren.