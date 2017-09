Terminator - Bestätigt: Neuer Terminator-Film mit Arnie kommt 2019

Die Meldungen über einen neuen Terminator-Film von James Cameron überschlagen sich: Nach einer bestätigten Rückkehr von Arnold Schwarzenegger wurde erst vor wenigen Tagen ein Wiedersehen mit Linda Hamilton als Sarah Connor aus den beiden ersten Kultfilmen Terminator (1984) und Terminator 2: Tag der Abrechnung (1991) bestätigt.

Nun legt das Filmstudio Paramount nach und bestätigt einen konkreten Starttermin für den 26. Juli 2019 in den US-Kinos.

Filmtitel wird nicht Terminator 6 lauten

Noch immer hat der Film keinen konkreten Titel gefunden, denn Terminator 6 wird er sicherlich nicht heißen. Laut Cameron soll er nämlich nach all den Jahren an seine ersten beiden Filme anknüpfen und alle drei weiteren Sequels von anderen Filmemachern ignorieren. Dazu gehören Terminator 3: Rebellion der Maschinen (2003), Terminator: Die Erlösung (2009) und zuletzt Terminator: Genisys (2015) als gescheiterter Versuch einer Wiederbelebung der Filmreihe.

Jetzt nimmt James Cameron als Regisseur und Ideengeber des Science-Fiction-Klassikers die Produktion wieder in seine eigenen Hände, nachdem ihm nun die Rechte wieder zufallen. Dennoch arbeitet er mit Paramount als Filmverleiher weiter zusammen.

Erste Story-Details noch dürftig

Bisher ist über die Story noch nichts bekannt. Zuletzt bestätigt Cameron die Suche nach einer jungen Darstellerin für eine neue Generation an Helden, die im Alter von ca. 18 Jahre im Zentrum der Geschichte stehen soll. Darüber hinaus habe er nicht nur einen neuen Terminator-Film im Auge, sondern plant bereits mit einer vollen Trilogie.

Deadpool-Regisseur dreht neuen Terminator-Film

Die Regie des neuen Terminator-Film übergibt Cameron jedoch an seinen Kollegen Tim Miller (Deadpool), während Cameron selbst das Drehbuch mitgestalten wird und die Produktion übernimmt. Zum Team der Autoren gehören neben Cameron und Miller, auch David Goyer (The Dark Knight), Charles Eglee (Dark Angel) und Josh Friedman (The Sarah Connor Chronicles).

Neues Terminator-Spiel geplant?

Unklar ist leider noch, ob es zum Kinostart inm Jahr 2019 auch ein neues Terminator-Spiel geben wird. Bisher sind zu allen bisherigen Terminator-Filmen passende Spiele für die unterschiedlichsten Konsolen erschienen, zusätzlich zu vielen Spielen ohne einen Bezug zu den Filmen.

Im Jahr 2013 kündigte der britische Publisher Reef Entertainment an, sich die Konsolen-Rechte für den Film Terminator 1 (1984) sowie die PC- und Konsolenrechte für Terminator 2 (1991) zu sichern und unter dem Titel Terminators - The Video Game gleich mehrere Spiele in diesem Universum zu entwickeln.

Seit dem hat sich noch nicht viel getan. Zuletzt bestätigen die Macher via Facebook auf Rückfragen im Dezember 2016, dass man dran ist.

