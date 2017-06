Overwatch - Neue Maps wohl in Indien und Neuseeland

Während sich die Overwatch-Community noch über die neue Map Horizon Lunar Colony freut, die bald die Server des erfolgreichen Shooters erreichen soll, stößt ein Data Miner namens RichardGryffon auf neue Hinweise. Es handelt sich dabei um Anzeichen darauf, dass Blizzard bereits sehr wohl weiß, wohin die Mulitplayer-Map-Reise nach dem Ausflug auf den Mond gehen soll - und zwar nach Indien und Neuseeland.

Der Data Miner entdeckte eine Datei namens »Maungani_ES«, was auf den Berg Maunganui in der neuseeländischen Stadt Tauranga anspielen könnte. ES steht dabei für den Spielmodus Escort und könnte nahelegen, dass wir auf dieser Karte nach und nach einen riesigen Berg emporsteigen, während wir unsere Mitspieler dazu anfeuern, in der Nähe der Payload zu bleiben

In die Heimat von Symmetra?

Die zweite Datei, die der Data Miner finden konnte, heißt »Utopea_C« und könnte sich auf den Geburtsort von Symmetra beziehen, die aus Utopia kommt. Hier steht das C für den Modus Kontrollpunkt.

Sowohl der Finder dieser Dateien als auch wir wollen aber noch einmal darauf hinweisen, dass das alles andere als bestätigte oder auch nur halbwegs gesicherte Funde sind. Einzig die Tatsache, dass diese beiden neuen Maps im selben Ordner wie die bereits bestätigte Karte Horizon Lunar Company gespeichert sind, lassen den Data Miner vermuten, dass irgendetwas an diesen möglichen Karten dran sein muss. Blizzard hat sich jedenfalls noch nicht dazu geäußert.

