Erfreuliche Neuigkeiten für Fans von Playerunknown's Battlegrounds, deren Kumpels vielleicht primär auf den Konsolen zocken: Der Entwickler plant tatsächlich eine Crossplay-Funktion, mit der Konsolen- und PC-Spieler miteinander spielen können. Das sagt PUBG-Producer Chang Han Kim jetzt in einem Interview mit VG247:

"Crossplay zwischen PC und Konsole ist definitiv etwas, das wir in naher Zukunft in Angriff nehmen wollen. Und wir erwarten keine technischen Schwierigkeiten damit. Allerdings muss man die kompetitive Seite des Spiels im Blick behalten: Es gibt einige Balance-Schwierigkeiten zwischen Gamepad- und Mausbedienungen. Das ist die eigentliche Schwiergkeit daran. Wenn wir Spielern auf dem PC die Benutzung eines Controllers gestatten, dann müssen wir irgendeine Form von Aim Assist ins Spiel einbauen. Mit solchen Herausforderungen setzen wir uns aktuell noch nicht auseinander, in der Zukunft werden wir uns damit aber beschäftigen."