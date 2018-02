PUBG bleibt weiterhin ein wahrer Magnet für Cheater. Wie die Anti-Cheat-Software BattlEye auf Twitter vermeldet, bannten sie im Januar 2018 über eine Million Accounts. Noch im Dezember teilte das deutsche Unternehmen mit, dass sie insgesamt über 1,5 Millionen Cheater seit der Einführung der Software überführten. Dieser Zahl kamen sie also schon alleine im Januar sehr nahe.

We have banned over 1,044,000 PUBG cheaters in January alone, unfortunately things continue to escalate.