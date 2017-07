Terry Crews ist Deodorant-Werbeikone, man kann seinen Brustmuskeln Schlagzeug spielen, hatte eine Rolle in Expendables - und das alles nach einer erfolgreichen NFL-Karriere als Footballer. Kein Wunder, dass der Kerl im Internet-Kosmos zu einem Social-Media-Phänomen wurde. Seine Vielseitigkeit stellt das Muskelpaket aber auch im Gaming-Bereich unter Beweis. Gegenüber PC Gamer enthüllt Terry Crews seine Zocker-Leidenschaft: Playerunknown's Battlegrounds. Gemeinsam mit seinem Sohn Isaiah spielt der 49-jährige den Battle-Royale-Shooter rauf und runter.

"Unser Lieblingsspiel war erst Overwatch. Das fanden wir echt klasse, und lieben wir auch heute noch. Aber dann haben wir uns auf Playerunknown's Battlegrounds eingelassen. PUBG? Mein Gott, davon kriegen wir einfach nicht genug. Wisst ihr was? Das ist echt eine sichere Alternative zu Paintball. Man ist buchstäblich in einer Welt und um einen herum schließt sich der Rand der Spielfläche. Und Leute wollen einen umbringen. Mein Sohn und ich haben damit aktuell so viel Spaß, dass PUBG zu meinem Go-To-Game geworden ist."