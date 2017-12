Half-Life-Fans warten sehnsüchtig auf eine Fortsetzung des Shooters, die vielleicht niemals erscheint. Die Fangemeinde hat sich mittlerweile selbst ans Werk gemacht und arbeitet an einer inoffiziellen Fortsetzung zu Gordon Freemans Abenteuer. »Project Borealis nennt sich das Ganze.

Dazu wurden jetzt einige Konzeptzeichnungen und 3D-Modelle auf Reddit veröffentlicht. Darauf zu sehen sind unter anderem Headcrabs, Combine-Soldaten und unterirdische Eistunnel. Neben den Konzeptzeichnungen haben die Entwickler auch eine Kostprobe des Soundtracks geteilt.

Im August hatte der ehemalige Valve-Autor Marc Laidlaw via Twitter einen Brief geteilt, in dem er eine mögliche Story für Half-Life 2: Episode 3 beschrieb. Zwar nannte er das »Epistle 3« und hatte die Namen ausgetauscht (»Gertie Fremont«), doch es war klar, was eigentlich gemeint war. Gordon Freeman hätte sich demnach im nächsten Teil gemeinsam mit Alyx zur Antarktis begeben, um einen letzten Angriff auf die Combine zu starten.

Das Entwicklerteam von »Project Borealis orientiert sich an Mark Laidlaws Story. Derzeit sei die erste Hälfte des Spiels fast fertig. Darüber, wann eine spielbare verfügbar sein Wort, haben die Entwickler kein Wort verloren. Allerdings würde derzeit alles reibungslos verlaufen.

Project Borealis - Konzeptzeichnungen ansehen