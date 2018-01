PUBG - Entwickler haben keine Pläne für PUBG 2.0

PUBG hat es aus dem Early Access geschafft und ist immer noch ein voller Erfolg. Eine Roadmap mit konkreten Plänen für die Zukunft hat Entwickler Bluehole aber noch nicht.

PUBG Corporation CEO Changhan Kim sagte, dass man sich erst einmal auf den vollständigen Release konzentriert habe. Die Version 1.0 sei ein bedeutender Meilenstein gewesen, bei dem es darum ging, das Versprechen gegenüber den Spielern zu halten. Man wollte so schnell wie möglich starten und den Erwartungen der Spieler gerecht werden.

2.0 oder gar 3.0 hätten zu diesem Zeitpunkt keine Bedeutung gehabt. Dennoch würde man Playerunknown's Battlegrounds als Online-Projekt begreifen, dass sich ständig weiterentwickelt. Die aktuelle Version sei zwar gelungen, müsse aber trotzdem ständig verfeinert und verbessert werden. Jüngst sah man das mit einem neuen Test-Update, das über neue Spawn-Punkte die Peformance steigern soll.

Somit sei das Hauptziel vor allem, die aktuelle Spielerfahrung zu verbessern. Auch den kompetitiven Teil will man noch optimieren und dafür sorgen, dass der Wettbewerb mit anderen Spielern an sich unterhaltsamer wird. Zukünftige Patches sollen sich laut Changhan auf diese beiden Ziele konzentrieren.

Mit der Verbesserung des kompetitiven Aspekts möchte man auch die Weichen für den eSport stellen, wie PUBG-Erfinder Brendan »Playerunknown« Greene in einem früheren Interview betonte.

