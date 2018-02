PUBG - Patch fixt unendlichen Ladebildschirm, Ranglisten zurückgesetzt

Am 27. Februar wurden die Ranglisten für PUBG zurückgesetzt. Später folgte dann noch ein Patch, der das Problem mit dem unendlichen Ladebildschirm behebt.

In Playerunknown's Battlegrounds werden die Bestenlisten jeweils zum Monatsende zurückgesetzt. Zuletzt war das am 30. Januar der Fall. Da der Februar ein kurzer Monat ist, war es diesmal schon einige Tage früher soweit. Heute Nacht kamen noch Wartungsarbeiten hinzu. Während derer wurde laut Twitter ein Update aufgespielt, das einen Bug behebt, der Spieler auf ewig im Ladebildschirm hängen lässt.

PC players, our live servers will go down for maintenance for 3 hours on Feb 27 6PM PST / Feb 28 3AM CET.



We will be implementing a patch to fix the infinite loading screen issue. The new leaderboards season will start when maintenance is over. Thank you for your understanding.