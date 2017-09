Der 4-Personen-Koop-Shooter Raid: World War 2 von ehemaligen Payday-Mitarbeitern erscheint diesen Monat für PC, PS4 und Xbox One. Das Studio Lion Game Lion kündigte nun in Kooperation mit den Starbreezes Studios an, dass alle Besitzer des Spiel Payday 2 einen Zugang zur Closed Beta von Raid: WW2 erhalten werden.

Leider gilt dies nicht für deutsche Kunden, da das Spiel aufgrund der Verwendung von in Deutschland verfassungswidrigen Symbolen hierzulande nicht in dieser Form vertrieben werden darf. Zwar hat das Spiel bereits bei der USK eine Freigabe ab 18 Jahren erhalten, die Steam-Store-Seite sowie alle Trailer beinhalten aber im Gegensatz zum Promotionmaterial von Wolfenstein 2 noch alle Original-Symbole.

Das Spielkonzept erinnert an eine Mischung aus Payday 2 und dem Quentin-Tarantino-Film Inglourious Basterds. Im Koop-Modus treten vier Spieler im zweiten Weltkrieg gegen die Nazis an und zerstören und stehlen, was nicht niet- und nagelfest ist.

Spieler können aus den vier Klassen Recon, Assault, Insurgent und Demolitions wählen. Wie auch bei Payday verfügt jede Charakterklasse über einen eigenen Talentbaum und Fähigkeiten im Kampf. Das Quartett besteht aus einem Briten, einem Amerikaner, einem Sowjet und auch einem deutschen Charakter, gekämpft wird gegen Nazi-Schergen in ganz Europa.

Unklar ist derzeit, wie das Spiel für den deutschen Markt angepasst wird und welche Auswirkungen dies auf den Mulitplayer haben wird. Erscheinen wird das Spiel am 26. September für den PC und am 13. Oktober für Xbox One und PS4.

