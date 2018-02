Beim Six Invitational 2018 geht es vom 13. bis 18. Februar in Montréal, Kanada um den Weltmeistertitel in Rainbow Six: Siege und ein Preisgeld von 500.000 US-Dollar. Das zeigt: Der Taktik-Shooter ist das Zugpferd für Ubisoft in Sachen E-Sport.

Passend zum anstehenden Turnier, hat der Publisher jetzt über seinen Youtube-Kanal Ubisoft TV eine zweiteilige Videoreportage über »den Aufstieg von Rainbow Six: Siege zum E-Sport-Olymp« veröffentlicht. Die Clips gewähren einen Blick hinter die Kulissen der kompetitiven Szene und sollen zeigen, was es heißt, ein Pro-Gamer zu sein. Hier die beiden Videos:

Im Rahmen des Invitationals werden auch die neuen Inhalte der ersten Season 2018 vorgestellt. Mit Operation Chimera halten die beiden neuen Operator Lion und Finka Einzug in Rainbow Six: Siege. Zeitgleich startet das Koop-Event Outbreak, in dem sich die Spieler mit einem Alien-Parasiten herumschlagen müssen, der Menschen in Monster verwandelt.

Übrigens: Am Freitag, den 9. Februar streamen wir auf dem Twitch-Kanal von GameStar live einige Runden Rainbow Six Siege direkt aus der Redaktion. Schaut uns zu und löchert uns mit Fragen zum Spiel. Der Stream läuft von 18 bis 20 Uhr.