Bei Rockstar gab es heute wie angekündigt Neuigkeiten: Zum Open-World-Spiel Red Dead Redemption 2 wurde ein neuer Story-Trailer mit Gameplay veröffentlicht, der die Charaktere genauer vorstellt.

So viel Lust die Spielszenen auch auf den Titel machen, so sind wir doch auch ein wenig enttäuscht: Erneut gab es keine Ankündigung für den PC. Red Dead Redemption 2 erscheint im Frühjahr 2018 nur für PS4 und Xbox One.

Wie Kollege Dimi in seiner Kolumne schon schreibt: »Eine Sauerei!« So ganz geben wir die Hoffnung auf eine PC-Version aber noch nicht auf. Teil 1 lässt sich mittlerweile ja immerhin über den kostenpflichtigen Streamingdienst Playstation Now über Umwege auf dem PC spielen.

Red Dead Redemption 2 wird ein Prequel zum Vorgänger, das sich um Dutch van der Linde und seine Gesetzlosen-Gang dreht, der auch der Protagonist aus Red Dead Redemption John Marston angehörte. Neu zu sehen ist im Trailer der Outlaw Arthur Morgan.

Red Dead Redemption 2 - Screenshots ansehen