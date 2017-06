Sea of Thieves - PC-Version mit 4K und Unlocked Framerate

Neben einem schicken Gameplay-Trailer von Sea of Thieves hatte Microsoft bei der diesjährigen E3 noch einige interessante Details zur PC-Version des Multiplayer-Piratenspiels im Gepäck.

Wie der leitende Designer Ted Timmins im Rahmen der großen PC Gaming Show erklärt hat, wird Sea of Thieves auf dem PC unter anderem Support für 4K-Auflösung sowie 21:9-Ultrawide bieten. Außerdem wird es auf Unlocked Framerate setzen, so dass die Spieler - in einem gewissen Rahmen - selbst bestimmen können, mit welcher Bildwiederholungsrate das Piratenabenteuer auf ihrem Rechner laufen wird.

Allerdings ist noch ein wenig Geduld gefragt: Erst Anfang dieser Woche hatten Microsoft und Rare den Release von Sea of Thieves auf Anfang 2018 verschoben. Ein konkreter Termin steht bisher noch nicht fest.

