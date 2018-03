Sea of Thieves - Wann kommen Test, Video & Wertung?

Ist Sea of Thieves so tief wie der Marianengraben oder eher flach wie ein Gartenteich? Oder anders: Wie lange macht die Multiplayer-Piratensause von Rare und Microsoft wirklich Spaß und wann beginnt die Monotonie der langen Seereisen, an unserem Lebenswillen zu knabbern?

Diese Fragen versuchen wir aktuell, in unserem Test zu Sea of Thieves zu beantworten. Dafür segeln wir Seemeile um Seemeile durch die virtuelle Karibik, graben nach Schätzen bis unsere Hände hart und schwielig sind und vermöbeln genug Skelette, um aus ihren Knochen ein ganzes Schiff zu zimmern.

So ein ausführlicher Test ist wichtig, denn gerade die Frage nach dem Langzeitspaß treibt viele Spieler um, die mit einem Kauf liebäugeln. Auf unsere finale Wertung zu Sea of Thieves müsst ihr deshalb aber noch ein wenig warten - man wird eben nicht an einem Tag zur Piratenlegende. Anfang nächster Woche dürfte unser Review-Score aber feststehen.

Auf ein erstes Fazit zum Freibeuter-Abenteuer müsst ihr aber nicht so lange warten. Bereits am Freitag (23. März) geben wir ein Urteil über die ersten Spielstunden ab - nach aktuellem Plan sowohl als Video mit Gameplay-Szenen als auch in einem Test-Artikel ohne Wertung.

International sieht die Sache ähnlich aus. Viele Magazine hüten sich noch davor, Sea of Thieves eine Test-Note zu geben. Sobald ausreichend Daten vorhanden sind, werden wir sie in einem Wertungsspiegel für euch sammeln, damit ihr umfassend informiert seid.

Falls ihr euch einen eigenen Eindruck vom Spiel machen wollt, legen wir euch unseren Live-Stream am heutigen Donnerstag ans Herz. Von 19 bis 22 Uhr stechen unsere Pulveraffen Natascha, Thomas, Chris und Yassin zum zweiten Mal gemeinsam in See und ihr könnt auf Twitch live dabei sein.

Sea of Thieves im GameStar-Livestream