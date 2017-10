Zum zehnjährigen Jubiläum der Assassin's-Creed-Reihe lud Ubisoft die Presse am 5. Oktober ins Brandenburger-Tor-Museum nach Berlin. Drei Abonnenten von GameStar Plus, die beim Plus-Gewinnspiel gewonnen hatten, konnten live dabei sein und Assassin's Creed: Origins noch vor Release (27. Oktober 2017) auf der Xbox One X ausführlich anspielen - in 4K, versteht sich.

Assassin's Creed Event Berlin ansehen

Zum Beginn führten uns Veronika Stricker, Senior PR Manager bei Ubisoft, und Narrative Director Matthew Zagurak von Ubisoft Montreal durch die Weiterentwicklungen des Spiels von 2007 bis heute. Zagurak präsentierte anschließend die »Discovery Tour« bei der man ab Anfang 2018 das alte Ägypten ohne Kampfszenen im Interaktiven Lernmodus entdecken kann. GameStar hat darüber berichtet.

An die Tische, fertig, looooos!

Während der Orkan Xavier über uns wütete, versanken wir tief in der Welt des alten Ägypten. In zwei Stunden reiner Spielzeit konnten auch wir die Detailverliebtheit von Ubisoft erleben: Nilpferde, die unser Schiff gejagt haben, Gefangene, die wir aus ihren Verliesen retteten, und Verwundete, die wir zu schattigen Plätzen tragen konnten. Zum Abschluss ließen sich unsere Gewinner mit Bayek höchstpersönlich ablichten. Wir gratulieren nochmals herzlich und danken allen Teilnehmern!

Unsere Kollegen von GamePro.de waren auch vor Ort und haben ihre Eindrücke per Livestream 30 min lang auf Facebook geteilt und Fragen beantwortet:

Am 27. Oktober erscheint Assassin's Creed: Origins auf PC, PlayStation 4 und Xbox One. Auch auf der Gamescom hatten wir schon die Gelegenheit das Abenteuer anzuspielen. Wie fantastisch die ägyptische Spielwelt geworden ist, könnt ihr in unserer Preview zu AC: Origins nachlesen.