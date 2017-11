SpellForce 3 - Dieses Wochenenende kostenlos auf Steam anspielbar

Auf den Release von SpellForce 3 am 7. Dezember müssen wir zwar noch ein wenig warten - aber wer die Echtzeit-Strategiehoffnung vorab spielen will, kriegt dieses Wochenende seine Chance! Vom Freitag, den 17. November um 19 Uhr bis zum Montag, den 20. November ebenfalls um 19 Uhr gibt es eine kostenlose Preview-Version auf Steam.

Diese Vorschau-Fassung enthält alle drei Fraktionen für Multiplayer-Matches mit bis zu sechs Spielern und den Koop-Modus. Den Singleplayer-Modus könnt ihr in einer eigenen Missionen antesten, die vor der eigentlichen Kampagne spielt.

Der Steam-User, der im Lauf des Gratis-Wochenendes die meisten 1v1-Partien gewinnt, staubt außerdem eine signierte Collector's Edition des Spiels ab. Für die anderen Top-Platzierungen winken Keys für die Vollversion. Die Gratis-Version könnt ihr über Steam herunterladen. Warum wir uns richtig auf das Spiel freuen, lest ihr in unserer großen Preview zu SpellForce 3 - oder in der neuen GameStar im Vorabtest!