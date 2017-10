Als Chris Roberts am Freitag, dem 27. Oktober 2017 um 21 Uhr mit einstündiger Verspätung die Bühne des Capitol Theaters in Frankfurt Offenbach betritt, sind die Erwartungen der rund 800 anwesenden Gäste sowie tausender Stream-Zuschauer gigantisch. Angeheizt von einer wahren Flut von Informationen, die in den vorhergehenden Stunden über die Zuschauer hereingebrochen war, stellte sich jeder die Frage, wie der führende Kopf hinter dem extrem ambitionierten Projekt die bis dahin hochinteressante Convention noch toppen wollte.

Was folgt, ist eine rund 45-minütige Demo, die wohl als bis dato beste Präsentation von Entwickler Cloud Imperium Games in die Geschichte der Entwicklung des Mega-Projekts Star Citizen eingehen wird. Die wahnsinnigen Ambitionen und der unbedingte Wille zum technischen Fortschritt der Entwickler werden mehr als eindrucksvoll unterstrichen. Und erneut müssen wir unsere Vorstellungen der schieren Größe der Spielwelt einem enormen Update unterziehen.