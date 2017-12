Star Citizen: Squadron 42 - Eine Stunde Gameplay aus der Story-Kampagne

Cloud Imperium Games hat ein Video veröffentlicht, das über eine Stunde Pre-Alpha-Gameplay aus der Story-Kampagne Squadron 42 von Star Citizen zeigt. Mastermind Chris Roberts kommentiert das Geschehen zusammen mit Content Director Sean Tracy und Hauptautor Dave Haddock. Interessierte bekommen so einen umfassenden Einblick in verschiedene Aspekte der Kampagne.

Plus Report: Star Citizen - Gigantismus mit Plan

Ein Potpourri der Genres

Das Video präsentiert einen sogenannten "Vertical Slice", also einen Ausschnitt, der möglichst viele Elemente von Squadron 42 erfasst. Fans können sich so ein Gesamtbild von der Singleplayer-Kampagne machen. Das Video zeigt zunächst filmische Szenen, Bewegung innerhalb einer Raumstation und Gespräche mit NPCs.

Später startet der Charakter in einem Raumschiff und führt Flugmanöver und Kämpfe in den Weiten des Weltalls aus. Am Ende findet sogar ein hektischer Schusswechsel im inneren einer Raumstation statt und zeigt in der Entwicklung weit fortgeschrittenes Shooter-Gameplay. Dabei untermalt stimmungsvolle, filmreife Musik das Gameplay und die Cutscenes.

Während des Live-Gameplays von Squadron 42 besprechen die Entwickler um Chris Roberts die Design-, Gameplay- und Story-Elemente. Auch behandeln sie Themen wie KI, Shooter-Mechaniken und Spiel-Physik von Star Citizen.

Das ambitionierte Projekt Star Citizen konnte schon mehr als 174 Milllionen Dollar an Crowdfunding-Geldern sammeln, kürzlich wurde allein an einem Tag eine weitere Million eingenommen. Fans ist die Singleplayer-Kampagne Squadron 42 besonders wichtig, da sie in der Tradition der klassischen Weltraum-Flieger-Reihe Wing Commander stehen soll, welcher Star-Citizen-Erfinder Chris Roberts seinen Ruf als Visionär verdankt.

In Star Citizen: Squadron 42 spielen zahlreiche Hollywood-Schauspieler wichtige Rollen, darunter Mark Hamill, Gary Oldman, John Rhys-Davies, Andy Serkis und Gillian Anderson. Auch in Anbetracht dieses Staraufgebots haben CIG das ehrgeizige Ziel, einen Spiele-Blockbuster abzuliefern.

