Star Trek: Discovery - Serie: Neues Bild zeigt die Brücke der USS Discovery

Die neue kommende Serie Star Trek: Discovery bildet die Titelstory der aktuellen Ausgabe des Magazins Variety. Neben Interviews und weitere Details zur neuen US-Serie wirft ein Bild einen ersten genauen Blick auf die Brücke der USS Discovery.

Darauf zu sehen ist auch Sonequa Martin-Green (Walking Dead) als Commander Michael Burnham und erster Offizier der USS Discovery als Hauptfigur der neuen Star-Trek-Serie. Neben ihr sind Jason Isaacs als Captain Gabriel Lorca der USS Discovery und Michelle Yeoh als Captain Philippa Georgiou der USS Shenzhou zu sehen.

Star Trek: Weitere Details zur neuen Serie und deren Charakteren

Staffel 2 und 3 bereits in Arbeit

Der Artikel offenbart auch ein paar interessante Neuigkeiten rund um die Produktion der Serie: Demnach beläuft sich das Budget auf 8 bis 8,5 Mio. Dollar pro Folge.

Und während im September die erste Staffel von Star Trek: Discovery auf dem US-Sender CBS an den Start geht, arbeiten die Macher der Serie bereits an einer zweiten Staffel, eine dritte Staffel ist auch schon in Planung.

Die neue Serie Star Trek: Discovery geht am 24. September auf dem US-Sender CBS an den Start. In Deutschland übernimmt der Streaming-Dienst Netflix die Ausstrahlung und zeigt die neue Serie ab dem 25. September nur wenige Stunden nach der US-Premiere.

Nach einer angekündigten Winterpause geht es dann mit der zweiten Hälfte der ersten Staffel auf CBS und Netflix im Januar 2018 weiter.