Star Wars 8 - Neues Kriegsschiff und Nachfolger des AT-AT enthüllt

In wenigen Monaten geht mit Star Wars: Die letzten Jedi die Sternenkrieg-Saga rund um Rey, Finn, Luke Skywalker und Kylo Ren weiter. Während sich Fans weiterhin auf einen neuen Trailer gedulden müssen, stellt Lucasfilm weitere neue Raumschiffe und mehr vor.

Neues Kriegsschiff Dreadnought

Dabei wird kräftig aufgerüstet: Nach Kylo Rens neuem Raumjäger TIE Silencer, gibt es nun erste Bilder und Infos zum neuen Kriegsschiff Dreadnought.

Das Raumschiff Dreadnought der First Order ist knapp 7.700 Meter lang und verfügt über zwei mächtige Orbital-Kanonen für eine großflächige Angriffswelle. Zur Verteidigung sind ganze 24 Kanonen an Bord.

AT-M6 ist noch größer

Auch der aus den Vorgängerfilmen bekannte AT-AT Walker erhält ein Upgrade: Die weiterentwickelte Version hört auf den Namen AT-M6 (All Terrain MegaCaliber Six), ist wesentlich größer als sein Vorgänger und hat starke Artillerie-Waffen an Bord.

Episode 8 ab Dezember im Kino

Star Wars: Die letzten Jedi kommt am 14. Dezember in die deutschen Kinos und knüpft nahtlos an die Ereignisse aus dem Vorgängerfilm Das Erwachen der Macht an.

In den Hauptrollen gibt es ein Wiedersehen mit Luke Skywalker (Mark Hamill), Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega), Leia (Carrie Fisher) und Kylo Ren (Adam Driver). Neu dabei sind Benicio Del Toro, Laura Dern und Kelly Marie Tran. Die Regie führt diesmal Rian Johnson, der auch das Drehbuch schrieb.

