Star Wars 8 - Regisseur verrät Details zu Snoke und vergleicht ihn mit dem Imperator

Die neue Star-Wars-Trilogie führt nicht nur neue Helden wie Rey und Finn ein, sondern auch einen neuen Oberschurken: Supreme Leader Snoke.

Noch gibt es wenig wissenswertes über den Anführer der First Order zu berichten, der als Mentor von Kylo Ren erstmals in Star Wars: Das Erwachen der Macht als Hologramm von Andy Serkis dargestellt wird.

Regisseur Rian Johnson versprach bereits, dass es im nächsten Film Star Wars: Die letzten Jedi, der am 14. Dezember in die Kinos kommt, mehr von dem dunklen Fürsten zu sehen gibt.

Jetzt verrät er in einem Interview mit dem Empire Magazine weitere Details zu Snoke und vergleicht ihn mit dem Imperator Palpatine aus der Original-Trilogie:

"In der Prequel-Trilogie bekommen wir den Aufstieg von Palpatine mit, aber in der klassischen ist er genau da, wo er sein soll: Er ist einfach 'der Imperator.' Er verkörpert eine dunkle Macht, er ist das gruselige Etwas hinter dem Etwas (Darth Vader).



Genauso bin ich an Snoke herangegangen. Ich war nicht daran interessiert zu erklären, woher er kommt oder seine Geschichte zu erzählen - außer, wenn es für die Geschichte passt."