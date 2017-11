Seit einigen Tagen erst ist Star Wars: Battlefront 2 auf dem Markt. Aber schon davor machte das Spiel Schlagzeilen wegen der im Spiel vorhandenen Lootboxen und Mikrotransaktionen. Nach den zahlreichen Kritiken seitens der Spieler entfernte Dice diese vorerst komplett. Offenbar hatte auch Disney Druck gemacht, damit EA und Dice in Sachen Mikrotransaktionen zurückrudern. Der Mutterkonzern wollte vermeiden, dass die Marke Star Wars dadurch Schaden erleidet.

Disneys Firmenchef Bob Iger soll mit den negativen Schlagzeilen über Battlefront 2 unzufrieden gewesen sein. Jimmy Pitaro, Head of Consumer Products and Interactive Media von Disney, soll zudem mit dem CEO von EA Andrew Wilson telefoniert haben, um eine Änderung herbeizuführen. Ein endgültiges Ende der Mikrotransaktionen in Battlefront 2 ist das allerdings nicht. EA plant bereits sie zurückzubringen.

Lootboxen sollen die Idee von Lucasfilm gewesen sein

In Battlefront 2 gibt es einen 4 gegen 4 Spielmodus, in dem die Helden und Schurken des Star-Wars-Universums gegeneinander antreten. Ursprünglich sollten die Lootboxen kosmetische Anpassungen für diesen Modus enthalten. Außerdem sollten das Teamplay und die Heldenauswahl ausschlaggebend für den Spielverlauf sein. Ironischerweise soll gerade Lucasfilm, die für die Star-Wars-Filme verantwortlich sind, EA darum gebeten haben, für das Gameplay relevante Gegenstände einzuführen, anstelle der alternativen Skins für die Figuren.

