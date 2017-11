Pünktlich zum Release von Star Wars: Battlefront 2 haben Electronic Arts und Dice auf die heftige Kritik der Fans reagiert und die Lootboxen und Mikrotransaktionen komplett aus dem Spiel entfernt. Die Entwickler haben allerdings ausdrücklich betont, dass die In-Game-Käufe nur vorübergehend abgeschaltet sind und sie später zurückkehren werden.

Inzwischen hat Electronic Arts neue Informationen zu ihren Plänen mit Battlefront 2 bekannt gegeben. In einem Interview mit USGamer erklärte ein EA-Mitarbeiter, dass die Mikrotransaktionen zurückkehren, sobald die Entwickler die »richtige Balance« für das System gefunden hätten.

Dazu ginge das Team »zurück ans Reißbrett«, um alle Fans zufrieden stellen zu können. Also sowohl jene Battlefront-Spieler, die einfach durch das Spielen von Solo- und Multiplayermodus Fortschritte erlangen wollen, als auch jene, die sich eine »beschleunigte Erfahrung« wünschen. EA hat also ohne Zweifel vor, eines Tages erneut eine Art von Gameplay-Boosts in Battlefront 2 einzubauen, durch die sich für Echtgeld schnellere Spielfortschritte kaufen lassen.

Nur eine Frage der Zeit

In welcher Form die Mikrotransaktionen aber genau in Star Wars: Battlefront 2 zurückkehren werden, sei aktuell noch nicht klar. Dass sie jedoch zurückkehren, ist dem Interview nach zu urteilen nur eine Frage der Zeit.

Und das, obwohl die Lootboxen und das Freischaltsystem für Helden aus Battlefront 2 schon seit der Beta für Unmut bei den Fans sorgt. So hat EA in den Tagen vor Release das System erst verteidigt und dadurch den Rekord für den unbeliebtesten Reddit-Kommentar aller Zeiten gebrochen, anschließend die Heldenpreise drastisch reduziert und zuletzt in einem Reddit-AMA Besserung gelobt.

