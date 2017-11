In knapp vier Wochen kommt der neue Star-Wars-Film Episode 8: Die letzten Jedi in die Kinos. Nach einem neuen Trailer veröffentlicht Lucasfilm nun weitere TV-Spots. In einigen neuen Szenen gibt es mehr von Finn, Poe, Rey und Kylo Ren zu sehen.

Star Wars: Die letzten Jedi schon bald im Kino

Star Wars: Der letzte Jedi kommt als zweiten Teil der neuen Trilogie am 14. Dezember in die Kinos und setzt direkt nach den Ereignissen aus Das Erwachen der Macht an.

Darin trifft die junge Schrottsammlerin Rey auf den legendären Jedi-Ritter Luke Skywalker, den sie auf dem entfernten Planeten Ahch-To ausfindig macht und der sie im Umgang mit der Macht ausbildet. Fans erhoffen sich dabei mehr von Lukes Back-Story zu erfahren und wie es ihm in all den Jahren ergangen ist. Gleichzeitig geht der Kampf der Rebellen mit Finn, Poe und General Leia gegen die Erste Ordnung mit Kylo Ren und Supreme Leader Snoke weiter.

Zur Besetzung gehören erneut Daisy Ridley als Rey, John Boyega als Finn, Mark Hamill als Luke Skywalker, Carrie Fisher als Leia, Oscar Isaac als Poe Dameron, Gwendoline Christie als Captain Phasma, Adam Driver als Kylo Ren und Lupita Nyong'o als Maz Kanata. Neu dabei sind Benicio Del Toro, Laura Dern und Kelly Marie Tran. Die Regie führt Rian Johnson (Looper), der auch das Drehbuch zum Film schrieb.

