In vier Monaten trifft ein neuer Star-Wars-Film in den Kinos ein: Der Anthology-Film Solo: A Star Wars Story erzählt die Vorgeschichte des Fan-Lieblings Han Solo und seinem treuen Freund Chewbacca aus der Star-Wars-Saga.

Nun veröffentlichte Lucasfilm die offizielle Story zum Film, die jedoch nicht viel Neues bringt, da sie nur eine knappe Zusammenfassung bietet. Dennoch wird dadurch einiges von dem bestätigt, was bislang nur als Gerücht bekannt war. Die offizielle Story liest sich wie folgt:

"Steigt in den Millennium Falken und reist in eine weit entfernte Galaxie in Solo: A Star Wars Story, einem ganz neuem Abenteuer mit dem beliebtesten Gauner der Galaxie. Durch eine Reihe von waghalsigen Eskapaden tief in der finsteren und gefährlichen kriminellen Unterwelt trifft Han Solo seinen zukünftigen Co-Piloten Chewbacca und begegnet dem berüchtigten Glücksspieler Lando Calrissian auf einer Reise, die für einen der ungewöhnlichsten Helden der Star Wars-Saga die Weichen stellt."

Erstes Treffen mit Chewie und vieles mehr bestätigt

Damit steht nun offiziell fest, was viele schon seit der Ankündigung des Solo-Films erwartet haben: Wir bekommen das erste Aufeinandertreffen von Han Solo und Chewie zu sehen und erfahren außerdem wie genau Han in den Besitz des Millennium Falken kam, den er beim Kartenspiel mit Lando Calrissian gewonnen hat.

Wie Regisseur Ron Howard schon angedeutet hat, wird auch der legendäre Kessel-Flug mit dem Falken gezeigt. Darüber hinaus scheint es auch ein Wiedersehen mit Jabba, the Hutt aus der Original-Trilogie von George Lucas zu geben.

Wann kommt der erste Trailer zum Film?

In Solo: A Star Wars Story schlüpft Alden Ehrenreich in die Rolle des jungen Han Solo und damit in die ziemlich großen Fußstapfen von Harrison Ford. An seiner Seite spielen unter anderem Joonas Suotamo als Chewbacca, Donald Glover als Lando Calrissian, sowie Woody Harrelson, Emilia Clarke, Thandie Newton und Phoebe Waller-Bridge.

In die deutschen Kinos kommt der Star-Wars-Anthology-Film am 24. Mai. Bislang gibt es allerdings weder offizielle Bilder noch einen ersten Trailer. Das dürfte sich aber schon bald ändern. Gerüchten zufolge können Fans auf einen Teaser-Trailer während des Super Bowl am 4. Februar hoffen.