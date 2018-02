Das Spitzenduo der Verkaufscharts auf Steam hat sich im Vergleich zur letzten Woche nicht verändert. Playerunknown's Battlegrounds hält sich ohnehin seit Monaten auf Platz eins und auch sein neuster Herausforderer Kingdom Come: Deliverance schafft es trotz erfolgreichem Launch nicht an PUBG vorbei.

Mehr Bewegung gibt es dagegen auf den Top-Platzierungen hinter den beiden Spitzenreitern, dort finden sich nämlich gleich drei spannende Neueinsteiger. Auf Platz drei der Bestseller der vergangenen Woche steht etwa die Stellaris-Erweiterung Apocalypse, die uns im Test als Todesstern-DLC überzeugen konnte.

Direkt dahinter folgt Cryteks Online-Horror-Shooter Hunt: Showdown, der erst am vergangenen Donnerstag in den Early-Access gestartet ist, es aber selbst in dieser kurzen Zeit direkt in die Top 10 geschafft hat. Und gleich zweifach in den Top 10 vertreten ist Rainbow Six: Siege. Dank dem Start der neuen Season und dem anstehenden Release von Operation Chimera schafft es Ubisofts Taktik-Shooter sowohl auf Platz sieben als auch Platz neun der Bestseller (Hauptspiel und Season Pass für Year 3).

Die aktuellen Steam-Verkaufscharts (19. bis 25. Februar 2018)

1. Playerunknown's Battlegrounds

2. Kingdom Come: Deliverance

3. Stellaris: Apocalypse

4. Hunt: Showdown

5. GTA 5

6. Ark: Survival Evolved

7. Rainbow Six: Siege

8. Counter-Strike: Global Offensive

9. Rainbow Six: Siege - Year 3 Pass

10. Sword Art Online: Fatal Bullet

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und über einen XML-Feed ausgegeben.