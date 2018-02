The Bone Church - Weiteres Werk von Stephen King wird als Serie verfilmt

Nach dem sensationellen Kinoerfolg des Horrorfilms ES kündigt sich eine weitere Stephen-King-Verfilmung an: Die Rede ist von der Kurzgeschichte The Bone Church (Die Knochenkirche).

The Bone Church: Poem - Kurgeschichte - Serie

Das Poem entstand in den 1960er Jahren und erschien erstmals in einer 2009er Ausgabe des Playboy Magazins. Einige Jahre später veröffentlichte Stephen King die Geschichte in einer überarbeiten Fassung in seiner Kurzgeschichtensammlung The Bazaar of Bad Dreams.

Nun soll daraus eine mehrteilige Serie werden, berichtet Deadline. Für die Produktion zeigt sich David Ayer (Suicide Squad) verantwortlich, der die Rechte für seine Firma Cedar Park Entertainment sichern konnte. Wo und wann die Serie schließlich an den Start gehen wird, ist zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Expedition wird zum Horrortrip

The Bone Church handelt von einem Mann an der Bar, der jedem seine Geschichte erzählt, der ihm einen Drink spendiert. Demnach war er mit einem großen Forscherteam auf eine Expedition in den Dschungel. Die Gruppe ist auf der Suche nach einem mythischen Ort, die sogenannte Knochenkirche. Doch dann geschehen seltsame Dinge, die dem einen nach dem anderen Teilnehmer das Leben kostet.

Nächste Stephen-King-Verfilmungen

Seit dem 70er Jahren wurden bereits zahlreiche Werke des Buchautors Stephen King fürs Film- und Fernsehen verfilmt. Nach dem Kinohit ES und der weniger erfolgreichen Kinoverfilmung Der Dunkle Turm im vergangenem Jahr, kündigt sich als nächstes die Serie Castle Rock an.

Darüber hinaus ist eine Verfilmung seines Buches Doctor Sleep als Sequel zum Horrorhit The Shining angekündigt. Und Regisseur Andy Muschietti arbeitet bereits am zweiten Teil des Kinohits ES, der nächstes Jahr im Herbst in die Kinos kommt.