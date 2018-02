The Missing - Macher von Deadly Premonition kündigt neues Spiel an

Hidetaka Suehiro ist vor allem bekannt für sein hochgelobtes Deadly Premonition. Mit The Missing kündigt er nun ein weiteres Spiel an und hat große Pläne. Nachdem er 2017 mit einer Crowdfunding-Kampagne zu seinem RPG The Good Life scheiterte, welches sich um ein englisches Dorf dreht, dessen Bewohner sich nachts in Katzen verwandeln, will er 2018 voll angreifen.

Am 26. März soll The Good Life einen neuen Anlauf auf Kickstarter unternehmen. The Missing hingegen entsteht bei seinem Studio White Owls und soll noch 2018 von Arc System Works veröffentlicht werden.

Im Video, das ihr unter dem Artikel sehen könnt, steckt wenig Infogehalt. Suehiro erklärt lediglich dass Arc System Works ihn dabei unterstützt, etwas »vollkommen Neues zu erschaffen. Bei aller Bescheidenheit, ich glaube, dass dieses Spiel euch vom Hocker reißen wird."

Gameplaymaterial zeigte Suehiro nicht und macht sich sichtlich einen Spaß daraus, die Spannung zu steigern. Immerhin erklärt er die grobe Thematik:

"Eine Person, die fehlt. Jemand der verschollen oder etwas das verlorengegangen ist. Vielleicht ist es eine geliebte Person? Habt ihr euch jemals in eurem Leben verloren gefühlt? The Missing ist für Leute wie euch."

Arc System Works ist vor allem bekannt für Kampfspiele wie Guilty Gear und Dragon Ball FighterZ. Da The Missing bereits dieses Jahr erscheinen soll, werden wir wohl sehr bald erfahren, um welches Genre es sich dabei handelt.