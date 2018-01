Hobby-Detektive können sich auf spannendes Rätseln in überholter Fassung freuen: Das Krimi-Adventure The Raven: Vermächtnis eines Meisterdiebs erhält ein Remaster. Dies kündigte Publisher THQ Nordic an. Die HD-Fassung The Raven Remastered enthält unter anderem komplett überarbeitete Charakter-Animationen und verbesserte Beleuchtungseffekte.

Der interaktive Kriminalroman The Raven: Vermächtnis eines Meisterdiebs konnte bei Erscheinen im Sommer 2013 zwar keinen Preis für die beste Grafik abstauben, überzeugte aber mit seiner atmosphärischen Spielwelt und spannend erzählter Geschichte im Stile der »Queen of Crime« Agatha Christie. Die Story könnte direkt einem ihrer Kriminalromane entnommen sein. Hier findet ihr die Beschreibung von THQ Nordic.

"London, 1964. Ein antiker Rubin wurde aus dem British Museum gestohlen. Am Tatort wurde eine Raben-Feder gefunden. Versucht da jemand, in die Fußstapfen von The Raven zu treten, dem legendären Meisterdieb, der vor Jahren spurlos verschwand? Wachtmeister Anton Jakob Zellner findet sich inmitten der Art von Mystery-Geschichten, die er bislang nur von der Lektüre seiner liebsten Krimi-Romane kannte. Nichts ist, wie es scheint. Jeder hat etwas zu verbergen. Und The Raven ist immer einen Schritt voraus."

Der Spieler schlüpft zunächst in die Haut des Polizisten, der unter Beweis stellen muss, ob die fleißige Lektüre der Krimis zu etwas nütze war. Später erlebt der Spieler die Geschichte auch aus der Sicht anderer Figuren, die ein neues Licht auf das Geheimnis des mysteriösen Meisterdiebs werfen. Das Spiel erscheint am 13. März 2018 für Windows, Mac, PS4 und Xbox One.

