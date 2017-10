The Witcher - Sechsteilige Gratis-Doku zu CD Projekt Red gestartet

The Witcher-Dokus scheinen gerade im Trend zu liegen. Kein Wunder, ist die Videospielumsetzung doch vor kurzem 10 Jahre alt geworden. Nachdem die polnische Gamingseite Arhn.eu einen zweistündigen Einblick in die ersten Gehversuche von Geralt im Spielbereich veröffentlichten, zieht nun der Youtube-Kanal Noclip nach. Die erste Episode mit dem Namen »The Story of CD Projekt« behandelt die Geschichte des polnischen Entwicklerstudios und lässt einige Mitarbeiter wie einen der Gründer von CD Projekt, Marcin Iwinski, zu Wort kommen.

Auch die zweite Episode ist bereits verfügbar:

In den nächsten Tagen sollen weitere Folgen veröffentlicht werden. Die Macher haben auch eine Übersicht erstellt:

The Story of CD Projekt - 2.Oktober 2017

Remembering The Witcher 1 & 2 - 4. Oktober 2017

Creating the World of The Witcher 3 - 6.Oktober 2017

The Quests of Wild Hunt - 9.Oktober 2017

Found in Translation - 11. Oktober 2017

The Devil's in the Details - 13.Oktober 2017

Wem die Dokumentation gefällt, findet auf dem Youtube-Kanal von Noclip weitere spannende Berichte über die Entstehung von The Witness oder den schwierigen Entwicklungsneustart von Doom.

