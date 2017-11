Endlich wieder Mittelalter! Mit Total War Saga: Thrones of Britannia kehrt die Total-War-Serie zurück in eine ihrer beliebtesten Epochen. Darin treten wir zum Kampf um England an. König Alfred der Große muss sich mit Wikinger-Siedlern und den ehrgeizigen Herrschern von Wales, Schottland und Irland herumschlagen.

Die spielbaren Fraktionen stehen noch nicht fest, wir werden allerdings sowohl die Angelsachsen als auch die Wikinger und verschiedene gälische Stämme befehligen können. Thrones of Britannia ist die erste von mehreren geplanten Sagas: Kleinere Spinoffs, die sich auf bestimmte Schauplätze und Konflikte in der Geschichte konzentrieren sollen. Es handelt sich also nicht um das nächste "große" historische Total War, das ist weiterhin in der Entwicklung.

Grundlage Attila, Vorbild Fall of the Samurai

Die Sagas sollen sich in Sachen Umfang am erstklassigen Shogun 2: Fall of the Samurai orientieren. Technisch wiederum basiert Thrones of Britannia auf einer verbesserten Version der Attila-Engine, wird aber eigenständig laufen.

Attilas erster Mittelalter-Ausflug: So gut ist das Zeitalter Karls des Großen

Die Entwickler versprechen tiefe neue Fraktions- und Kulturmechaniken mit spannender Geschichte und Charakterentwicklung. Preis und Release-Termin stehen noch nicht fest, aber das Spiel soll irgendwann 2018 erscheinen, also noch der just angekündigten Rome-2-Erweiterung Empire Divided.

Zum Zeitvertreib bis dahin: Im Plus-Podcast zur Tragödie des Mittelalters diskutieren wir, warum dieses Szenario so großartig ist und trotzdem kaum noch Spiele damit entwickelt werden.