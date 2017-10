Total War: Warhammer 2 - 360°-Trailer zeigt den Kampf der Hochelfen ums Überleben

Skaven, Dunkelelfen, Echsenmenschen - drei der Völker von Total War: Warhammer 2 haben Sega und Creative Assembly bereits in eigenen Volkstrailern vorgestellt, nur die Hochelfen fehlten bis zum Release. Deren Vorstellungsvideo kam zwar später, ist dafür allerdings dank 360°-Blick interaktiv.

Im Trailer spricht sich Magier Teclis, einer von zwei legendären Kommandanten, bei seinem Bruder Tyrion, dem zweiten Kommandanten und Anführer der hochelfischen Streitkräfte, für eine offensive Politik aus, mit der die Elfen Ulthuans die Probleme der Welt direkt angehen, anstatt in ihren Festungen auf den drohenden Sturm zu warten.

Die Hochelfen als ewige Verlierer?

Die Kommentare unter dem Video zeigen, dass nicht alle Spieler mit der Darstellung der Hochelfen zufrieden sind. Ähnlich wie das Imperium in Total War: Warhammer dienen ihrer Meinung nach die noblen Asur (der Eigenname der Hochelfen für ihr Volk) in allen anderen Trailern und selbst in ihrem eigenen Film nur als Prügelknabe, um die anderen Fraktionen besser darzustellen.

Um ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, bleibt den Kritikern wohl nur, selbst mit den Hochelfen in die Schlacht zu ziehen - ob das Spaß macht und ob die neue Spielmechanik, der magische Mahlstrom, funktioniert, klärt unser Test.

