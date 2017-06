Ubisoft - Übersicht: Alle Spiele, Trailer und Infos von der E3-Konferenz

Ubisoft hat sie alle: Egal ob PC oder Nintendo Switch, VR-Erfahrung oder Tanzspiel, AAA-Shooter oder Mobile-Titel. Für alle Plattformen und alle Geschmäcker hat der französische Publisher etwas in der Hand. Wir präsentieren die Themen der Ubisoft-Pressekonferenz von Montagabend.

Beyond Good & Evil 2

Beyond Good & Evil 2 ist zurück - 14 Jahre nach dem ersten Teil. Aus dem Einzelspieler-Adventure ist mittlerweile ein Multiplayer-Prequel geworden. Geblieben ist das wunderbar verspielte BGE-Universum und der Soundtrack.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Die verrückten Rabbids treffen auf Marios Nintendo-Welt. Zur Präsentation der Kollaboration zwischen den Franzosen und den Japanern kamen extra Yves Guillemot und Shigeru Miyamoto auf die Bühne. Schade nur: Mario + Rabbids: Kingdom Battle erscheint exklusiv für die Nintendo Switch.

Assassin's Creed: Origins

Assassin's Creed: Origins wurde links und rechts geleakt und dann auch schon bei der Microsoft-PK gezeigt. Entsprechend hatte Ubisoft nur noch einen Trailer in der Hinterhand - der war aber erneut sehr schick.

Skull & Bones

Auch Ubisoft macht ein Piratenspiel. Da verwundert es nicht, dass der Entwickler von Skull & Bones Ubisoft Singapur ist, das Studio hat die Seekämpfe von Assassin's Creed erfunden und entwickelt.

Far Cry 5

Nach der Ankündigung habt Ubisoft nun auch Gameplay zu Far Cry 5 gezeigt. Das zeigt einen abgerichteten Hund, der uns Waffen von Gegnern bringt, NPC-Unterstützung und Koop-Action.

Ach, und dann singt auch noch der Endgegner

The Crew 2

The Crew 2 überraschte nicht, Ubisoft hatte den Titel bereits angekündigt. Eine angenehme Überraschung war aber das Szenario: Zum Open-World-Motorsport stoßen jetzt noch Flugzeuge und Boote dazu. Racing in allen Formen und Farben.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe

Lange warten wir schon auf das zweite South-Park-Abenteuer. South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe soll nun endlich im Jahr 2017 erscheinen und die abgedrehte Serie zum Superhelden-Klamotte werden lassen.

South Park: Phone Destroyer

Nochmal South Park: Mit South Park: Phone Destroyer wurde ein Mobile-Ableger angekündigt. Nach dem Fantasy- und Superhelden-Szenario der beiden Hauptspiele entführt Phone Destroyer in eine Westernwelt.

Transference

Herr-der-Ringe-Star Elijah Wood kollaboriert zusammen mit Ubisoft für den VR-Psychothriller Transference. In dem tauchen Spieler in das Bewusstsein eines Familienvaters mit zerstörerischen Zwangsvorstellungen ein.

Just Dance 2018

Das Partyspiel Just Dance ist natürlich auch 2018 zurück. Und wie immer wird zur aktuellen Popmusik getanzt, um Highscores zu erreichen - perfekt geeignet für die eigene Party oder für den Abend in der Karaokebar.

Starlink: Battle for Atlas

Disney und Activision trennen sich von Toys-To-Life, da fängt Ubisoft gerade erst an. Starlink: Battle for Atlas mischt No Man's Sky mit kleinen Spielzeugraumschiffen, die man auf den eigenen Controller schnallen kann.

Steep: Road to Olympics

Die Olympischen Winterspiele stehen vor der Tür. Welche Marke wäre besser geeignet, eine Erweiterung mit Olympia-Lizenz zu erhalten? Und dürfen sich Wintersportfans auf Steep: Road to Olympics freuen.

