Watchmen - HBO-Serie von Lost-Macher Damon Lindelof geht in Produktion

Der US-Sender HBO, bekannt für die Serienhits Game of Thrones und Westworld, plant schon seit einiger Zeit mit einer TV-Serie nach den beliebten DC-Comics Watchmen. Zuletzt wurde Lost-Macher Damon Lindelof als neuer Autor, Showrunner und Produzent der Serie bestätigt.

Nun kündigt Lindelof mit einem Bild via Instagram an, dass die Produktion der neuen Serie begonnen hat. Die gezeigte Statue bezieht sich auf die in den Comics gezeigte Statue für Hollis Mason (First Nite Owl), als er sich vom Superhelden-Dasein zurückgezogen hat (Cover der achten Ausgabe der original Comic-Reihe)

Noch keine Besetzung bekannt

Weitere Informationen zur Watchmen-Serie gibt es leider noch nicht. Jedoch wird die Serie wohl mit dem Kinofilm Watchmen von Regisseur Zack Snyder nicht mehr viel gemein haben.

Nachdem sich Snyder aus privaten Gründen aus dem Film- und Seriengeschäft (einschließlich des DC-Films Justice League) zurückgezogen hat, sollte Lindelof ein völlig neues Konzept entwerfen.

Mit dem überraschend schnellen Start der Produktion, dürfte es schon bald nähere Details dazu geben. Ein Serien-Start für 2018/2019 wäre durchaus denkbar, einen genauen Termin gibt es aber noch nicht.

Watchmen als Comic, Film und Game

Die Comics Watchmen von Alan Moore und Dave Gibbons erschien als zwölfteilige Serie im Jahr 1985. Die Handlung spielt in einer alternativen Realität und folgt dem ehemaligen Superhelden Rorschach, der den heimtückischen Mord an seinen Kollegen The Comedian aufklärt. Dabei deckt er neben einer Mordserie an weiteren Superhelden eine riesige Verschwörung auf, die die Zukunft maßgeblich verändern könnte.

Regisseur Zack Snyder verfilmte die Comics für den Kinofilm Watchmen (2009) mit Jackie Earle Haley (Der Dunkle Turm) und Jeffrey Dean Morgan (Walking Dead).

Passend dazu erschien das Videospiel Watchmen für die PlayStation 3, Xbox und den PC.

