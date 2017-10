Fans müssen nur noch wenige Stunden warten: Am 27. Oktober erscheint der Shooter (beziehungsweise laut Entwickler das Action-Adventure) Wolfenstein 2: The New Colossus. In einem Übersichtsartikel haben Bethesda und Machine Games jetzt nochmal alle wichtigen Details zum Release genannt.

Zum Beispiel die Release-Uhrzeit: Die ist einfach pünktlich um Mitternacht von Donnerstag auf Freitag, egal in welcher Zeitzone man sich aufhält. Auch zwischen den Plattformen PC, Xbox One und PS4 gibt es keine Release-Unterschiede. Allerdings wird nicht jeder Spieler sofort loszocken können: Denn dazu ist der heutzutage übliche Day-One-Patch benötigt, der auf allen Plattformen rund 5 Gigabyte groß ist.

Wer vorbestellt hat, erhält die erste DLC-Episode »The Freedom Chronicles: Episode Zero« am 07. November. Hier übernimmt der Spieler die amerikanischen Freiheitskämpfer Joseph Stallion (!), Jessica Valiant und Gerald Wilkins. Für weitere Missionen mit den Helden wird der Season Pass benötigt. Kostenfrei sind dagegen alle Updates, die das Spiel verbessern und zusätzliche Herausforderungs-Missionen hinzufügen werden.

