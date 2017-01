Nintendo hat die Switch mittlerweile offiziell mit Preis, Hardware-Infos und Spielen vorgestellt. Würden Sie sich die neue Nintendo-Konsole kaufen?

Von Elena Schulz |

Umfrage: Wie finden Sie die Nintendo Switch?

Zum Thema Nintendo Switch ab 329,99 € bei Amazon.de Am 13. Januar hat Nintendo die Nintendo Switch offiziell in Tokio vorgestellt. Die Reaktionen der Spieler waren gemischt, ebenso wie in der Redaktion: Während Micha es vom Spieleangebot abhängig macht, steht Elena der Switch-Konsole noch sehr skeptisch gegenüber.

Mittlerweile ist bekannt, dass die Switch 329,99 Euro kostet und über ein 720p-Display verfügt, an der Docking-Station wird die Auflösung aber auf 1080p erhöht, der interne Speicher beträgt zwar nur 32 GB, ist aber über SD-Karten erweiterbar.

Geschenk auf Zeit: Online-Service der Switch leiht Spiele nur für einen Monat

Neben Zelda: Breath of the Wild und Super Mario Odyssey sind außerdem schon haufenweise Spiele für die neue Konsole angekündigt worden. Grund genug für uns, einmal zu fragen, was Sie eigentlich davon halten. Würden Sie sich die Switch-Konsole kaufen? Wenn ja, warum, wenn nein, warum nicht? Nehmen Sie an unserer Umfrage teil und schreiben Sie es in die Kommentare!